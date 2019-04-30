تنظيم "داعش" تبنى عملية تفجير في بنغلاديش أدت إلى إصابة 3 شرطيين

كشف موقع "سايت" الأميركي لرصد المواقع الجهادية، أنّ "تنظيم "داعش" تبنّى عملية تفجير قنبلة في ​بنغلادش​، أدّت إصابة ثلاثة شرطيين في شارع مؤدّ إلى سوق غولستان في دكا".

وهذا أوّل اعتداء يتبنّاه التنظيم في بنغلادش منذ آذار 2017، حين نفّذ اعتداءات بالقنابل في سيلهيت بشمال شرق البلاد.

من جهة أخرى، قُتل "متطرفان" على الأقل في انفجار وقع خلال عملية دهم نفّذها عناصر من "كتيبة التدخل السريع"، وحدة النخبة في قوات بنغلادش، واستهدفت منزلًا في بوسيلا بضاحية غرب دكا.