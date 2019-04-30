شرطة نيوزيلندا: نتعامل مع حادث في كرايستشيرش وندعو إلى تجنب المنطقة

اعلنت شرطة ​نيوزيلندا​ انها تتعامل مع حادث في كرايستشيرش، ودعت إلى تجنب المنطقة. وامتنعت الشرطة عن التعليق على طبيعة الحادث في منطقة فيليبستاون بالمدينة ولم تقدم مزيدا من التفاصيل. يذكر ان المدينة شهدت صباح الجمعة 15 آذار 2019 فاجعة الهجوم الإرهابي على مسجدين أثناء صلاة الجمعة في ، بجنوب نيوزيلندا، والذي أسفر في الحال عن مقتل ما لا يقل عن 49 شخصا من المسلمين، بين رجل وامرأة وطفل، وجرح عشرات آخرين.

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