الغارديان:سلامة يكد ان رجل ليبيا القوي خليفة حفتر ليس ديمقراطيا

أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية في ​تقرير​ بعنوان "مبعوث الأمم المتحد يؤكد أن رجل ​ليبيا​ القوي ​خليفة حفتر​ ليس ديمقراطيا"، إلى ان "​غسان سلامة​، مبعوث ​الأمم المتحدة​ إلى ليبيا، قال أشد تصريح له حتى الآن منذ بداية هجوم القائد العسكري خليفة حفتر على العاصمة ​طرابلس​ التي تسيطر عليها ​حكومة​ الوفاق المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج"ز

وأضافت "سلامة قال إن حفتر ليس ديمقراطيا ولا يحظى بأي دعم في طرابلس"، وذلك خلال وجود المبعوث الدولي في العاصمة الفرنسية ​باريس​ التي ينظر إليها على أنها أكبر داعم لمحاولة حفتر السيطرة على البلاد بعد 8 سنوات من الفوضى التي تلت الإطاحة بالزعيم ​معمر القذافي​.

ولفتت إلى ان "​الولايات المتحدة​ تعارض أي قرار من ​مجلس الأمن​ ينتقد حفتر وهجومه على طرابلس ورغم تورط قواته في ارتكاب جرائم حرب إلا أن إدارة ​ترامب​ لازالت تعتبره الرجل المناسب ليقود جيشا وطنيا في ليبيا ضمن صورة أكبر".

ورأت ان "الدعم الذي يتلقاه حفتر في هجومه على طرابلس هو جزء من دعم دبلوماسي أكبر يحصل عليه من كل من ​فرنسا​ و​الإمارات​ و​روسيا​ ومصر".