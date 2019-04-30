الديلي تلغراف: البغدادي قد يكون مختبئا في منطقة ما في الصحراء العراقية

أشارت صحيفة "​الديلي تلغراف​" البريطانية في ​تقرير​ حول الفيديو الجديد الذي ظهر فيه زعيم ​تنظيم داعش​ ​أبو بكر البغدادي​، إلى أن البغدادي "ظهر في المقطع المصور في صحة جيدة" رغم التقارير المتعددة التي تداولتها وسائل إعلام حول مقتله أو إصابته في غارة جوية أميركية.

ولفتت إلى ان "البغدادي وهو في أواخر الأربعينات من عمره بين أبرز المطلوبين على القوائم الدولية وقوائم أجهزة الاستخبارات الغربية والتي ستقوم بالطبع بتحليل كل ثانية في الفيديو لمحاولة التعرف على الموقع الذي صور فيه". وأوضحت ان "الاعتقاد السائد في الغرب حاليا هو أن البغدادي يختبئ في منطقة ما في الصحراء العراقية قرب الحدود مع ​سوريا​".

وأضافت ان "المقطع صور بتقنية معقدة باستخدام كاميرات عالية الجودة ولاقطات صوت شديدة الحساسية، علاوة على الإضاءة تم توزيعها بشكل احترافي لتعكس ​الضوء​ على مختلف أنحاء الغرفة التي غطيت جدرانها بقماش أبيض كما هو الحال في أغلب مقاطع التنظيم المصورة".