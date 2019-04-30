الجيش الإسرائيلي قلّص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية

لفت المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، إلى أنّ "منسق أعمال ​الحكومة الإسرائيلية​ في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن أعلن تقليص مساحة ​الصيد​ البحري في ​قطاع غزة​ إلى ستة أميال بحرية حتّى إشعار آخر، ردًّا على إطلاق ​قذيفة​ صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس من قِبل "​حركة الجهاد الإسلامي​".

وبيّن أدرعي أنّ "إطلاق القذيفة الصاروخية من غزة باتجاه إسرائيل نُفذّ من منطقة العطاطرة من قبل عناصر "حركة الجهاد الإسلامي" بقيادة مسؤول الحركة في شمال القطاع بهاء أبو العطا، وذلك بشكل متعمّد بهدف المساس بالخطوات المدنيّة لترسيخ الهدوء في القطاع".