معلومات الجمهورية: مسؤولون سياسيون طالبوا جنبلاط بالتراجع عن موقفه الخطير حول مزارع شبعا

عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، بموضوع الموقف الّذي أطلقه رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ بأنّ ​مزارع شبعا​ ليست لبنانية، أنّ "اتصالات أجراها مسؤولون سياسيون بِجنبلاط، تبلّغ خلالها اعتراضًا صريحًا على ما وصفوه بالموقف الخطير، وتمّ تذكيره بالاجماع الّذي حصل في حوار آذار 2006 في ​مجلس النواب​ حول لبنانيّة مزارع شبعا وتلال ​كفرشوبا​، والتأكيد على استعادتها بشتى الوسائل، وتمّ توقيع الاتفاق الّذي تَوصّلت إليه جميع جهات الحوار آنذاك، بمَن فيهم جنبلاط".

وأوضحت أنّ "كذلك ذكّر المسؤولون بمضمون البيانات الوزارية للحكومات الّتي تؤكّد هذا الأمر، وآخرها ​البيان الوزاري​ للحكومة الحالية الممثّل فيها جنبلاط بوزيرين".

وبيّنت المعلومات أنّ "هؤلاء المسؤولين طالبوا جنبلاط بالتراجع عن موقفه، لأنّه موقف لا يخدم الموقف اللبناني"، لافتةً إلى أنّ "المسؤولين لمسوا تجاوبًا من قِبل جنبلاط".

وفي هذا السياق، لم تستبعد مصادر وزارية أن "يأتي رئيس الجمهورية على هذا الموضوع في الكلمة الإفتتاحية الّتي سيلقيها في مستهلّ جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم".