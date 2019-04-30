وصل وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ وصل إلى موقع الجيش في قلعة شروق في ​جرود عرسال​ على الحدود الشمالية الشرقية بين ​لبنان​ و​سوريا​ بزيارة تفقدية.

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