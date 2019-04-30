تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور وصلا إلى تركيا للقاء عدد من المسؤولين

وصل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ إلى ​تركيا​، يرافقه وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ ومفوض الشؤون الخارجية في "الحزب التقدمي الإشتراكي"زاهر رعد، للقاء عدد من المسؤولين الأتراك.

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