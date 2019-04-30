شربل: مستعد للتبرع بمعاشي كاملاً عندما تقفل كل أبواب الهدر والفساد

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ في حديث إذاعي ان "ما أتقاضاه من معاشٍ تقاعدي هو تعبي وليس هبة من أحد". وقال: "نحن حميناهم في وقت السلم والحرب وعليهم حمايتنا في أيام الحرب الاقتصادية علينا". وقال: "أنا مستعد للتبرع بمعاشي كاملاً عندما تقفل كل أبواب الهدر والفساد".

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