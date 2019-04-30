حنكش: لترشيد الإنفاق وضبط الهدر وعدم الذهاب لإجراءات تقشفية تنطبق على الفقراء

أكّد عضو "​حزب الكتائب اللبنانية​" النائب ​الياس حنكش​، أنّه "لا يصحّ الذهاب إلى إجراءات تقشفية تنطبق فقط على الطبقة المتوسطة والفقيرة، ولا يجوز عدم القيام بإصلاحات جدية لوقف الهدر و​الفساد​".

وركّز في حديث إذاعي، على "أنّنا على شفير انهيار اقتصادي، وما كنّا نتكلّم عنه منذ زمن، بدأ السياسيون اليوم بالتفكير فيه"، مشدّدًا على أنّ "ترشيد الإنفاق وضبط الهدر ومحاسبة المرتكبين يجب أن يتمّ بطريقة جدية، قبل اللجوء إلى المسّ برواتب الموظفين، الّذين قرّر المسؤولون نفسهم أن يقرّوا ​سلسلة الرتب والرواتب​ ويوظّفوا قبل ​الإنتخابات النيابية​، لمآرب انتخابية".

وبيّن حنكش أنّ "خوفنا انّه كما كانت هناك عشوائية في التوظيف، أن تكون هناك عشوائية في الموازنة، وأن يتّجهوا نحو الحلول الموقتة كما اعتدنا عليهم بدلًا من الحلول المستدامة، وكأنّ لبنان هو بلد مؤقت".