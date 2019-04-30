العسكريون المتقاعدون اقفلوا مداخل مرفأ بيروت مانعين الدخول اليه

أقفل العسكريون المتقاعدون مداخل ​مرفأ بيروت​ مانعين الدخول اليه، وذلك ضمن سلسلة تحركات يقومون بها للمطالبة بعدم المس برواتبهم. وكان قد حصل إشكال بين المعتصمين وأحد العناصر في الجمارك الّذي حاول الدخول إلى حرم المرفأ واختراق مجموعة من المعتصمين بسيارته، إلّا أنّ المجموعة قطعت طريقه وتدخّلت قوى الأمن لإبعاده عن المعتصمين.

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