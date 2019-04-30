سأل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله: "كيف يتهرّب الرأسمال المحلي والأجنبي من التزاماته من الرسوم والضرائب عبر ما يُسمّى شركات "الأوف شور"؟ وذلك عبر قوانين ومراسيم وجب تعديلها في ظروفنا الاقتصادية الخانقة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "هذا سؤال لكلّ المعنيّين بالعدالة الضريبية".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: كيف يتهرب الرأسمال المحلي والأجنبي من الضرائب عبر شركات "الأوف شور"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.