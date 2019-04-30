أصيب الطفل أ.ع. إبراهيم من ​بلدة بيت يونس​ عكار (مواليد 2014)، بجروح عدة في وجهه نتيجة عضة كلب. وقد نقل الطفل الى ​مستشفى حلبا​ الحكومي وتلقى العلاج اللازم وحالته الصحية مستقرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة طفل بجروح في وجهه نتيجة عضة كلب في بيت يونس عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.