3 جرحى في تصادم بين دراجتين ناريتين في سير الضنية

أصيب 3 أشخاص بجروح في الرأس والوجه والكتف ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة ​حادث سير​ وقع بين دراجتين ناريتين في بلدة سير - ​الضنية​. وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافهم، ونقلهم إلى مستشفيي الضنية و​طرابلس​ الحكوميين للمعالجة.

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