محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أشاد Gregory Fairlie، كبير المذيعين بقناة Dubai One - في تغريدة له على موقع انستجرام - بلقائه التليفزيوني الذي أجراه مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على هامش مشاركتها في ملتقى سوق السفر العربي ATM.
ووصف Gregory Fairlie، لقاءه بوزيرة السياحة بالرائع، قائلًا: "لقاء رائع مع وزيرة السياحة التي تعتبر أول امرأة تتولى مسئولية هذا القطاع المهم والحيوي للغاية".
وتحدث المذيع في تغريدته عن مصر قائلا: "مصر أول بلد زرته وعمري 17 عامًا وكانت السبب في انتقالي إلى الشرق الأوسط منذ سنوات عديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر مذيع تليفزيون دبي عقب لقاء وزيرة السياحة: مصر سبب انتقالي للشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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