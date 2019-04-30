مذيع تليفزيون دبي عقب لقاء وزيرة السياحة: مصر سبب انتقالي للشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد Gregory Fairlie، كبير المذيعين بقناة Dubai One - في تغريدة له على موقع انستجرام - بلقائه التليفزيوني الذي أجراه مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على هامش مشاركتها في ملتقى سوق السفر العربي ATM.

ووصف Gregory Fairlie، لقاءه بوزيرة السياحة بالرائع، قائلًا: "لقاء رائع مع وزيرة السياحة التي تعتبر أول امرأة تتولى مسئولية هذا القطاع المهم والحيوي للغاية".

وتحدث المذيع في تغريدته عن مصر قائلا: "مصر أول بلد زرته وعمري 17 عامًا وكانت السبب في انتقالي إلى الشرق الأوسط منذ سنوات عديدة".​