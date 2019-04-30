بقطع جاتوه.. مواطن يحتفل بشم النسيم مع طفلين مشردين في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
يقفان أمام محل حلويات يشاهدان المعروض فيه، حتى لمحهما صاحبه يراقب نظرات عينيهما، وجلس معهما يحاكيهما مقررًا الاحتفال معهما بشم النسيم بطريقته الخاصة بتقديم قطع من الجاتوه لهما بعدما تبين أنهما مشردان.
هاني جابر الصعيدي، صاحب أشهر محال الحلويات في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قال لـ"الخليج 365"، إنه شعر باحتياج طفلين مشردين لتناول الحلويات عندما شاهدهما ينظران للحلويات فخرج لهما وتحدث معهما وكان الطفلان في حالة خوف شديد خشية صدور فعل غاضب منه تجاههما حتى هدأ من روعهما وجلس معهما ليحدثهما.
وأكد أنه خلال مجالسته معهما ليستمع لهما تبين أنهما يقيمان بمدينة طنطا في محافظة الغربية، ويبلغان من العمر 10 و11 سنة، ويعانيان من ظروف اقتصادية صعبة جعلتهما يتجولان في المدن لتوفير نفقات معيشتهما ولم يعرفا معنى الاحتفالات في أي مناسبة سوى بالتسول ليوفرا قوت يومهما.
وقال الصعيدي لـ"الخليج 365": "خلال حديثي معهما لاحظت عينيهما تنظر للحلويات ومن أجل التخفيف عنهما حاولت إدخال جو من البهجة والسرور عليهما وقلت لهما: "إيه رأيكم نحتفل مع بعض بشم النسيم"، وأحضرت قطع جاتوه ويكفيني ما رأيته من سعادة في عينيهما".
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