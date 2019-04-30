محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (أ ش أ):
شنت ميليشيات الحوثي باليمن حملة مداهمات واختطافات جديدة لعدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء.
وذكرت مصادر يمنية ميدانية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن الميليشيات اختطفت القيادي بالحزب طارق المجاهد، الذي كان يعمل وكيلا لوزارة الشؤون القانونية واقتادته إلى جهة مجهولة.
كما اقتحمت الميليشيات - حسب المصادر - بمشاركة عناصر نسائية مدعومة بعربات مسلحة عدداً من المنازل واختطفت قيادات أخرى من حزب المؤتمر ونقلتهم إلى أماكن مجهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر يمنية ميدانية: الحوثيون يختطفون قيادات من حزب المؤتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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