أخبار متوقعة.. النطق بالحكم على الإخواني حسن مالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
تنطق محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالحكم في محاكمة القيادي الإخواني، حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، في قضية اتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، ونرصدها في السطور التالية:
القاهرة.. تنطق محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالحكم في محاكمة القيادي الإخواني، حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، في قضية اتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتهما، والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
الجزائر.. يمثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، أمام قاضي محكمة (سيدي امحمد) بالعاصمة في اتهامات تتعلق بالفساد المالي خلال فترة توليه السلطة بالبلاد.
بغداد.. يبدأ رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، جولة خارجية أوروبية يزور خلالها كلا من هولندا وألمانيا وفرنسا.
بروكسل.. تستضيف منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الاجتماع السنوي لمجموعة التنسيق الدولية للمانحين لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
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