تبدأ بـ15 دقيقة.. 10 نصائح للاستعداد لامتحانات نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

يستعد طلاب الجامعات، وطلاب الثانوية العامة والنقل لأداء امتحانات نهاية العام، التي بدأت هذا الأسبوع وتستمر حتى نهاية يونيو المقبل.

ولكن كيف يستعد الطلاب لأداء الامتحانات؟

يقول الدكتور عبدالباسط صديق، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، وعضو لجنة المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة أوضاع هيئة التدريس بالجامعات، إنه من المهم تنظيم الوقت قبل أيام الامتحانات، وقد يكون لبعض الطلاب أسلوب خاص بهم ويشعرون معه بالراحة والثقة".

ويقدم عبدالباسط عدة نصائح للطلاب من أجل مذاكرة جيدة:

- رتب الوقت بين مواد الدراسية طبقًا لجدول الامتحانات.

- اجمع كل الوثائق والملخصات الخاصة بالمادة التي ستذاكرها.

- البدء بمذاكرة المادة التي تطلب وقتًا أقل.

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- خصص 15 دقيقة لإلقاء نظرة على كل جزء ستبدأ في مذاكرته.

- اكتب ملاحظات وحدد النقاط المهمة في ورقة منفصلة.

- اقرأ العناوين واحفظها جيدا؛ هي مفتاحك لإجابة الأسئلة.

- اعمل ملخصًا شخصيًا لكل موضوع في عدد من النقاط أو العناوين.

- راجع ما لخصته من عناصر رئيسية لكل موضوع.

- تدرب على حل نماذج من أسئلة الأعوام السابقة في المقرر.

- احصل على فترة نوم كافية من (6:8 ساعات) يوميا.