حدث ليلًا| "داعش" يعلن هزيمته.. وعمرو أديب يكشف توقف برنامجه في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

أعلن الإعلامي عمرو أديب، أن برنامجه سيحصل على إجازة طوال شهر رمضان، موضحًا أن حلقة الاثنين هي آخر حلقة له قبل شهر رمضان الكريم.

واعترف زعيم داعش أبو بكر البغدادي، بهزيمة التنظيم الإرهابي في مدينة الباغوز الواقعة بمنطقة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية، لكنه في نفس الوقت طالب مقاتليه حول العالم بمواصلة الهجمات.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي.

"هصلي وأصوم".. أديب يعلن توقف برنامجه خلال شهر رمضان

أعلن الإعلامي عمرو أديب، أن برنامجه سيحصل على إجازة طوال شهر رمضان، موضحًا أن حلقة الإثنين هي آخر حلقة له قبل شهر رمضان الكريم.

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إيمان الحصري تعرض فيديو لشباب يعتدون على مُسن داخل ورشة أحذية

عرضت الإعلامية إيمان الحصري خلال برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، الإثنين، مقطع فيديو لبعض الشباب يعتدون على مسن داخل ورشة تصنيع أحذية بمحافظة القليوبية.

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ريهام غلاب: مسح أكثر من 17 وافدًا أجنبيًا في مبادرة 100 مليون صح

قالت الدكتورة ريهام غلاب، المدير التنفيذي لمبادرة 100 مليون صحة، إن الحملة نجحت في الكشف على ما يزيد عن 52 مليون مصري حتى الآن.

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بعد تحديد أسعار التذاكر.. أنيسة حسونة: "هل يستطيع المشجع العادي شرائها؟"

علقت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، الإثنين، أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية متسائلة: "هل المشجع المصري العادي سيستطيع دفع أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية؟".

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فرج عامر بعد إعلان أسعار تذاكر أمم أفريقيا: "سأتقدم بطلب إحاطة"

كشف النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن عزمه التقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بشأن أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في بطولة أفريقيا القادمة والمزمع إقامتها في مصر يونيو المقبل.

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مساعد وزيرة الصحة: حالتا إصابة بالتسمم في شم النسيم

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة، إن احتفالات المصريين بشم النسيم لم تشهد سوى حالتين تسمم مؤكدتين فقط لأول مرة في تاريخ الصحة بأعياد الربيع.

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3 قيادات بـ"الآثار" يكشفون لـ الخليج 365 حقيقة بوابة الهرم الجديدة من نزلة السمان

كشف ثلاث قيادات بوزارة الآثار، حقيقة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطوير مدخل "نزلة السمان" بمنطقة الأهرامات.

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تطورات جديدة في قضية مريم مصطفى ضحية الاعتداء في بريطانيا

اعترفت 6 فتيات بمشاركتهم في قتل المهندسة المصرية مريم مصطفى بمدينة نوتنجهام البريطانية في العام الماضي.

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"حديقة الحيوان": لم تقع أي حادثة تحرش في شم النسيم

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، إن الحديقة استقبلت 120 ألف زائر خلال اليوم.

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"المشاط": المتحف المصري الكبير سيعرض مقبرة توت عنخ آمون بتقنية "الهولوجرام"

قال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة ، إن المتحف المصري الكبير سيعرض مقتنيات توت عنخ آمون بتقنية "الهولوجرام" بعد افتتاحه خلال عام 2020.

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في بيان رسمي.. "صيادلة القليوبية": نرفض فرض الحراسة القضائية على النقابة

جددت نقابة الصيادلة في القليوبية، اليوم الاثنين، رفضها الشديد لقرار فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة.

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زعيم "داعش" يعترف بهزيمة التنظيم الإرهابي في سوريا: "الله لم يأمرنا بالنصر"

اعترف زعيم داعش أبو بكر البغدادي، بهزيمة التنظيم الإرهابي في مدينة الباغوز الواقعة بمنطقة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية، لكنه في نفس الوقت طالب مقاتليه حول العالم بمواصلة الهجمات.

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وزارة الخارجية الأمريكية: نتبين من صحة فيديو البغدادي والمعركة ضد داعش لم تنته

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المخابرات تعكف على التبين من صحة الفيديو الذي ظهر فيه زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، مشيرة إلى أن المعركة ضد التنظيم لم تنته.

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الجيش اليمني: مقتل 40 حوثيا وإصابة 20 آخرين في معارك جنوب البلاد

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مساء الاثنين، مقتل وإصابة 60 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

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وزير الخارجية اليمني يحمل الحوثيين مسؤولية الحرب في بلاده

حمل خالد اليماني، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الاثنين، مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين "مسؤولية الحرب في اليمن، التي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

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المعارضة السودانية: المجلس العسكري يحاول فض الاعتصام الرئيسي للمحتجين

قال تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، عن المجلس العسكري الانتقالي يحاول فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

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المسماري: الجيش الليبي سيحمي المدنيين ومن يرفع الراية البيضاء في معركة طرابلس

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الجيش سيحمي المدنيين و"من يرفع الراية البيضاء في معركة طرابلس".

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