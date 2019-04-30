البنتاجون يعتزم إرسال 320 جندياً إضافياً إلى الحدود مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها سترسل نحو 320 جندياً إضافياً الى الحدود الجنوبية مع المكسيك لدعم مسؤولي إدارة الهجرة.

وسينضم الجنود الجدد، الذين من المقرر نشرهم حتى نهاية سبتمبر، إلى نحو 2,900 جندي و2,000 من أفراد الحرس الوطني في الخدمة الفعلية عند الحدود.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جايمي ديفيس إن الجنود سيساعدون في نقل المهاجرين ومراقبة الوضع المعيشي للمحتجزين منهم وتوفير التدفئة والوجبات.

وأشار الى أن هذه القوة ليست مكلفة بأداء أي مهام لإنفاذ القانون.

وأضاف ديفيس: "في أي وضع يتطلب أن يكون رجال وزارة الدفاع على مقربة من المهاجرين، فإن أفراد وزارة الأمن سيكونون حاضرين للقيام بكل مهام الاحتجاز القانونية وتطبيق القانون".

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ووصل في الأشهر الأخيرة آلاف المهاجرين إلى المكسيك، معظمهم من أميركا الوسطى، هرباً من الفقر والعنف في أوطانهم، وقد وصفهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي.

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وأعرب ترامب أيضاً الأسبوع الماضي عن استعداد الولايات المتحدة لإرسال جنود مسلحين إلى الحدود الجنوبية.

وحذّر الرئيس ترامب، في تغريدة على موقع تويتر من "قافلة كبيرة جداً تضم أكثر من 20 ألف شخص" تشق طريقها عبر المكسيك باتجاه الولايات المتحدة.