في ظروف غامضة.. دكتورة صيدلانية تنهي حياتها شنقا داخل منزل في أكادير

أقدمت صاحبة صيدلية في أكادير، مساء أمس الاثنين، على الإنتحار بواسطة قطعة ثوب، في مشهد صادم لزوجها الذي وجدها جثة هامدة بعد عودته من العمل.

وعلم “اليوم24” أن الهالكة دكتورة صيدلية في إحدى الأحياء الكبير والمعروفة في أكادير، تم العثور عليها من طرف زوجها داخل غرقة النوم وهي جثة هامدة، وعنقها ملفوف بقطعة ثوب في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة.

وفور العثور على جثتها من طرف زوجها، أقدم هذا الأخير على إخطار المصالح الأمنية السلطات، والتي انتقلت إلى عين المكان رفقة عناصر الوقاية المدنية والشرطة العلمية، وتمت معاينة الجثة والقيام بالإجراءات المعتادة بمسرح الحادث، قبل أن يتم نقل جثمان الدكتورة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير قصد التشريح الطبي.

وللوقوف علي ملابسات وحيثيات الواقعة، فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الواقعة تحت اشراف النيابة العامة المختصة، خصوصا وأن الدكتوة سالفة الذكر لم تبدوا عليها من قبل علامات التوثر أو معاناتها من مشاكل نفسية حسب مصادر محلية.