جماعة طنجة تعدل عن قرار بيع أرض “سوق بئر الشفاء” وتعد بتحويله إلى منطقة خضراء

عدلت جماعة طنجة، عن قرار إدراج نقطة بيع أرض سوق بئر الشفاء “القديم”، بجدول أعمال دورة المجلس الجماعي لشهر ماي، بعد الاحتجاجات المتواصلة، التي نفذها عدد من التجار في المنطقة.

وكشف نائب عمدة طنجة، عزيز الصمدي، في تدوينة له، على موقع التواصل الاجتماعي، أن عمدة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، تشاور مع والي جهة طنجة محمد امهيدية، بخصوص التداعيات المحتملة لعملية بيع أرض سوق بئر الشفاء القديم، التابعة للملك الجماعي الخاص، على الأسواق الجديدة، المحدثة في المناطق المجاورة.

وأضاف النائب نفسه، في تدوينته، أنه استجابة لمطالب منتخبي المقاطعة، ورابطات التجار، وبعض الفاعلين المهنيين، فإنه تم سحب هذه النقطة نهائيا من جدول أعمال الدورة.

كما أوصت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات في المجلس بتخصيص هذه المنطقة مساحة خضراء متنفسا ترفيهيا لسكان منطقة بئر الشفاء الكبرى.