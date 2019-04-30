بالصور.. إمبراطور اليابان يتنازل عن العرش بعد ثلاثة عقود

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مراسم تنازل إمبراطور اليابان عن العرش
تنازل إمبراطور اليابان أكيهيتو، الثلاثاء، عن العرش في مراسم بالقصر الإمبراطوري أنهت ولاية استمرت ثلاثة عقود.
وأعلن أكيهيتو تنازله عن العرش في مراسم أقيمت في مكان مقدس داخل ساحات القصر، أقيم لتمجيد إلهة الشمس أماتيراسو أوميكامي، التي تقول الأسطورة إن السلالة الإمبراطورية تنحدر منها.
وظهر أكيهيتو وهو يرتدي ثوبا تقليديا برتقالي اللون وغطاء للرأس أسود وهو يمشي ببطء، فيما سار خلفه أحد أفراد الحاشية الملكية مرتديا ثوبا أبيض حاملا السلسلة، في حين حمل شخص آخر السيف.
ويصاحب التنازل عن العرش مراسم قصيرة وبسيطة نسبيا في قاعة الصنوبر العريقة في القصر، فيما تحضر المراسم نحو 300 شخصية.
ومن بين الحضور رئيس الوزراء شينزو آبي والإمبراطورة ميتشيكو وولي العهد ناروهيتو وزوجته الأميرة ماساكو ورئيسا مجلسي البرلمان وقضاة المحكمة العليا.
وسيعلن آبي التنازل وسيلقي أكيهيتو آخر كلمة له كإمبراطور، فيما سينصب ناروهيتو (59 عاما) إمبراطورا في مراسم منفصلة غدا الأربعاء.
ومن المرجح أن يواصل ناروهيتو الذي درس في جامعة أوكسفورد دوره النشط وسيعطي هو وزوجته ماساكو التي درست في جامعة هارفارد للإمبراطورية اليابانية مسحة عالمية.
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