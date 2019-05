انت الان تتابع أزمة جديدة لبوينج.. حريق محرك طائرة في جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصنع طائرات بوينج

انتشر فيديو يظهر نشوب النار في طائرة ركاب من طراز "بوينج 737" لدى إقلاعها من مطار جوهانسبرج في جمهورية جنوب إفريقيا. ويظهر في الفيديو الطائرة التابعة لشركة "طيران زيمبابوي" لدى إقلاعها، مساء أمس الأحد، من مطار تامبو الدولي متوجهة إلى هراري، وألسنة اللهب تتصاعد من أحد محركاتها، ويأتي هذا الحادث وقف عشرات الدول وشركات الطيران استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس" الحديثة على خلفية تحطم طائرتين من هذا النوع خلال 4 أشهر في إندونيسيا أواخر أكتوبر الماضي، وفي إثيوبيا مارس الماضي.

Zimbabwe airliner, Boeing 767, engine on fire. Flight returning to OR Tambo international airport. pic.twitter.com/jWhcr1AnJx— PigSpotter™ Pty Ltd (@PigSpotter) April 28, 2019 ومؤخرا، قادت التحقيقات بشأن العيوب التي تسببت بكارثتي طائرتي بوينج "737 ماكس" إلى التحقيق في عمليات التصنيع لواحدة من أيقونات