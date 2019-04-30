معلومات الجمهورية: حزب الله أعد ورقته حول الموازنة وضمّنها مجموعة "لاءات"

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "حزب الله" أعدّ ورقته حول الموازنة، وَضمَّنها مجموعة لاءات، خلاصتها: لا قبول بأيّ ضرائب مباشرة أو غير مباشرة. لا قبول بأيّ تخفيض للرواتب والأجور، وخصوصًا لأصحاب الرواتب المتدنية. لا قبول برفع الضريبة على القيمة المضافة. لا قبول برفع سعر صفيحة البنزين... ومع زيادة الضريبة على أرباح المصارف".
وذكرت المعلومات، أنّ "الحزب" يعدّ ورقة بتخفيضات وإلغاءات تطال النفقات غير الضرورية توفّر على الخزينة مئات المليارات".
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