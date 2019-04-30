معلومات الجمهورية: حزب الله أعد ورقته حول الموازنة وضمّنها مجموعة "لاءات"

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "​حزب الله​" أعدّ ورقته حول ​الموازنة​، وَضمَّنها مجموعة لاءات، خلاصتها: لا قبول بأيّ ضرائب مباشرة أو غير مباشرة. لا قبول بأيّ تخفيض للرواتب والأجور، وخصوصًا لأصحاب الرواتب المتدنية. لا قبول برفع الضريبة على ​القيمة المضافة​. لا قبول برفع سعر صفيحة ​البنزين​... ومع زيادة الضريبة على أرباح ​المصارف​".

وذكرت المعلومات، أنّ "الحزب" يعدّ ورقة بتخفيضات وإلغاءات تطال النفقات غير الضرورية توفّر على الخزينة مئات المليارات".