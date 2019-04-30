كشفت مصادر قريبة من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، لصحيفة "الجمهورية"، أنّه "يملك صورة متكاملة حول ​الموازنة​، أمكَن الوصول إليها بعد المشاورات الّتي أجراها مع القوى السياسية، وسيطرحها في ​مجلس الوزراء​. مع التأكيد أنّ تخفيض العجز يوجب اتخاذ خطوات جريئة حتّى ولو كانت غير شعبية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قريبة من الحريري للجمهورية: تخفيض العجز يوجب اتخاذ خطوات جريئة حتى ولو كانت غير شعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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