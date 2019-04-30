قطع عناصر ​قوى الأمن​ الطريق الممتدة من ​الدورة​ باتجاه ​مرفأ بيروت​ بسبب ​إعتصام​ ​العسكريين المتقاعدين​. هذا وينفذ العسكريون المتعاقدون تحركا اليوم للمطالبة بعدم المس برواتبهم، مهددين بإغلاق مداخل المؤسسات العامة. وقد بدأوا باقفال مدخل ​مصرف لبنان​ ويتجهون لاقفال مداخل مرفأ بيروت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن تقطع الطريق الممتدة من الدورة باتجاه مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.