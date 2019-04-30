العسكريون المتقاعدون يتجهون لمرفأبيروت حيث سيعملون على اقفال كل مداخله

يتجه العسكريون المتقاعدون في هذه الأثناء إلى مرفأ بيروت حيث سيعملون على اقفال كل مداخله، معتبرين ان المرفأ هو أحد مراكز الهدر الأساسية في لبنان.
وأكد أحد المتظاهرين انه "في حال لم يتم الاستجابة إلى مطالبنا، لن ينعقد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة".
يذكر ان مجموعة من العسكريين المتقاعدين تعمل في هذه الاثناء أيضا على اقفال جميع مداخل مصرف لبنان المركزي.
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