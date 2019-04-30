العسكريون المتقاعدون يتجهون لمرفأبيروت حيث سيعملون على اقفال كل مداخله

يتجه العسكريون المتقاعدون في هذه الأثناء إلى ​مرفأ بيروت​ حيث سيعملون على اقفال كل مداخله، معتبرين ان المرفأ هو أحد مراكز الهدر الأساسية في لبنان.

وأكد أحد المتظاهرين انه "في حال لم يتم الاستجابة إلى مطالبنا، لن ينعقد ​مجلس النواب​ لمناقشة مشروع ​قانون الموازنة​".

يذكر ان مجموعة من ​العسكريين المتقاعدين​ تعمل في هذه الاثناء أيضا على اقفال جميع مداخل ​مصرف لبنان​ المركزي.