مجموعة من العسكريين المتقاعدين تحاول اقفال مداخل مصرف لبنان

أفادت قناة الـ" LBC" بأن مجموعة من العسكريين المتقاعدين تحاول في هذه الأثناء اقفال جميع مداخل مصرف لبنان المركزي.
وأكد المعتصمون انه "لن نسمح لأحد بأن يمس بحقوقنا ونريد تحرير لبنان من الفاسدين وسنستمر في هذا الموضوع حتى لو سجنّا جميعا".
وأضافوا " حن أبناء الشرف التضحية والوفاء وسنعلمهم كيف يكون شعار المؤسسة العسكرية، وستقطع يد كل من يمد يده على حقوقنا، نحن قدمنا الشهداء وأولادنا أفضل من اولادهم".
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