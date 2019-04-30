مجموعة من العسكريين المتقاعدين تحاول اقفال مداخل مصرف لبنان

أفادت قناة الـ" LBC" بأن مجموعة من ​العسكريين المتقاعدين​ تحاول في هذه الأثناء اقفال جميع مداخل ​مصرف لبنان​ المركزي.

وأكد المعتصمون انه "لن نسمح لأحد بأن يمس بحقوقنا ونريد تحرير لبنان من الفاسدين وسنستمر في هذا الموضوع حتى لو سجنّا جميعا".

وأضافوا " حن أبناء الشرف التضحية والوفاء وسنعلمهم كيف يكون شعار المؤسسة العسكرية، وستقطع يد كل من يمد يده على حقوقنا، نحن قدمنا الشهداء وأولادنا أفضل من اولادهم".