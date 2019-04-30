بدء اعتصام العسكريين المتعاقدين في ساحة رياض الصلح

بدأ العسكريون ​المتقاعدون​ بتنفيذ اعتصامهم في ​ساحة رياض الصلح​ رفضا لخفض مكتسباتهم. وأكد العميد المتقاعد جورج نادر في تصريح تلفزيوني من مكان الاعتصام انه "ممنوع المس بحقوقنا وسنقفل المرافق العامة بعد قليل". وكان المتقاعدون العسكريون قد وجهوا دعوات إلى جميع قطاعات وفئات الموظفين، والأحزاب السياسية، للنزول إلى الشارع، ليس لمؤازرتهم في تحرّكهم بل للمطالبة بالحقوق المهدورة لكل ​الشعب اللبناني​.

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