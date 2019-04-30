رئيس وزراء كمبوديا: الصين تعهدت بتقديم الدعم لنا

أعلن رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين ، أن الصين وافقت على تقديم الدعم لبلاده إذا ما قام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ العقوبات التجارية عليها.
وأوضح ان الصين تعهدت بذلك أثناء محادثاته مع الرئيس شي جين بينغ ورئيس وزرائه لي كه تشيانغ ، ولم يُشر رئيس وزراء كمبوديا إلى نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه بكين لبلاده في هذا الصدد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في فبراير الماضي أنه سيطلق مجموعة إجراءات من شأنها أن تعيق إمكان توصل بنوم بنه إلى أسواقه بسبب انتقاد الاتحاد الأوروبي لبعض سياسات الحكومة الكمبودية
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