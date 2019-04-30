الفايننشال تايمز: اقتصاد إيران ينهار تحت وطأة عقوبات البيت الأبيض

أشارت صحيفة "الفاننشال ​تايمز​" البريطانية في ​تقرير​ بعنوان "​الاقتصاد​ ال​إيران​ي ينهار تحت وطأة ​عقوبات​ ​البيت الأبيض​"، إلى ان "العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سببت انهيارا في الاقتصاد الإيراني، حيث توضح إحصاءات ​صندوق النقد الدولي​ أن معدل النمو الاقتصادي في إيران تراجع بشدة بينما زاد معدل التضخم إلى نحو 40 في المائة".

وأوضحت أن هذا التراجع الاقتصادي أدى إلى توتر بين معسكر الإصلاحيين الموالين للرئيس ​حسن روحاني​ ومعسكر المتشددين الذين كانوا دوما معارضين للحوار مع ​الولايات المتحدة​ بخصوص الملف النووي.

وأشارت الصحيفة أن ​حكومة​ روحاني الذي تولى السلطة عام 2013 تعاني من ضغوط شديدة في الداخل بعدما أدت العقوبات الأخيرة إلى انهيار كل الانجازات الاقتصادية التي حققتها مثل السيطرة على معدلات التضخم والتراجع الاقتصادي الناتج عن العقوبات السابقة.