حالة الطقس: أجواء لطيفة ومعتدلة مع انخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، مع أجواء لطيفة ومعتدلة في كافة المناطق وحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. والأجواء ستميل للبرودة في المناطق الجبلية العالية. وكذلك الحال في ساعات الفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم في ساعات النهار. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، مع بقاء الجو لطيفا وربيعيا فوق العادة، وتكون الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الجو مائلا للبرودة في المناطق الجبلية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

في يوم الخميس، يبقى الجو لطيفا وشديد الدفء والاعتدال مع كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما تكون الحرارة عالية في المناطق السهلية وتسود أجواء حارة في الأغوار والبحر الميت. الرياح تكون شرقية في ساعات الصباح وتتحول إلى غربية في ساعات النهار والمساء

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، يوم الجمعة، مع فوارق حرارية كبيرة عن الأيام السابقة ويسود جو ربيعي معتدل أقل دفئا. وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، ومن المتوقع أن يسود جو بارد في ساعات الليل والفجر الباكر خاصة في المناطق الجبلية.

بينما يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدل السنوي لهذا الوقت من العام بقليل، ويسود جو دافئ وربيعي معتدل. الرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.