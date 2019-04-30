"البنتاجون": إرسال نحو 320 جنديا للحدود مع المكسيك دون مهام قانونية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، أنها سترسل نحو 320 جنديا إضافيا إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك لدعم مسؤولي إدارة الهجرة.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" جايمي ديفيس إن الجنود سيساعدون في نقل المهاجرين ومراقبة الوضع المعيشي للمحتجزين منهم وتوفير التدفئة والوجبات.

وأشار إلى أن هذه القوة ليست مكلفة بأداء أي مهام لإنفاذ القانون، موضحا أن تطبيق القانون سيكون من جانب أفراد وزارة الأمن.

وسينضم الجنود الجدد، الذين من المقرر نشرهم حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، إلى نحو 900ر2 جندي و2000 من أفراد الحرس الوطني في الخدمة الفعلية عند الحدود.

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ووصل في الأشهر الأخيرة آلاف المهاجرين إلى المكسيك، معظمهم من أمريكا الوسطى، هربا من الفقر والعنف في أوطانهم، وقد وصفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم يشكلون تهديدا للأمن القومي.

وهدد ترامب الأسبوع الماضي بإرسال جنود مسلحين إلى الحدود الجنوبية، وذلك على حد قوله بعد أن قام جنود مكسيكيون مؤخرا بـ"شهر أسلحتهم" بوجه الجنود الأمريكيين، مصعّدا الحرب الكلامية مع المكسيك بشأن الهجرة.





وحذر الرئيس ترامب، الذي جعل من الهجرة المحور الأساسي لرسالته التي يتوجه بها إلى قاعدته المحافظة، في تغريدة على موقع تويتر، من قافلة كبيرة جدا تضم أكثر من 20 ألف شخص تشق طريقها عبر المكسيك باتجاه الولايات المتحدة.