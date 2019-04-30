ترامب يعلق على كاريكاتير الكلب والأعمى المسيء له

أحمد قاسم
علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الكاريكاتير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس، والذي أظهرته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشكل مسيئ، الأمر الذي اعتذرت عنه لاحقا.
وغرد ترامب، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "لقد اعتذرت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الرسوم الكاريكاتورية المعادية للسامية، ولكنها لم تعتذر لي أو عن كل الأخبار المزيفة التي تنشرها بصفة يومية، لقد بلغوا أدنى مستوى من الصحافة، وبالتالي نقطة ضحلة في تاريخ "نيويورك تايمز".
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