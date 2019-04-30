نجار: ما بين 30 و 40 مليار دولار من أموال الدولة نهبت

أكد وزير العدل السابق ​ابراهيم نجار​ أن "تونس عملت سابقا على استعادة أموال الدولة المنهوبة"، مشيراً إلى أن "شراء منزل في ​بريطانيا​ يستلزم كشف مصدر المال".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى ان "ما بين 30 و 40 مليار ​دولار​ من أموال الدولة نهبت"، مشدداً على أنه "يجب أن تضغط الدولة على ​المصارف​ للكشف عن أصحاب الأموال".

ودعا نجار "لتشكيل لجنة تحقيق تضع تقويما كاملا للدولة ويجب تشكيل جهاز يتولى استرداد الأموال المنهوبة لدى المصارف والمؤسسات".