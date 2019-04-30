نجار: ما بين 30 و 40 مليار دولار من أموال الدولة نهبت

أكد وزير العدل السابق ابراهيم نجار أن "تونس عملت سابقا على استعادة أموال الدولة المنهوبة"، مشيراً إلى أن "شراء منزل في بريطانيا يستلزم كشف مصدر المال".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى ان "ما بين 30 و 40 مليار دولار من أموال الدولة نهبت"، مشدداً على أنه "يجب أن تضغط الدولة على المصارف للكشف عن أصحاب الأموال".
ودعا نجار "لتشكيل لجنة تحقيق تضع تقويما كاملا للدولة ويجب تشكيل جهاز يتولى استرداد الأموال المنهوبة لدى المصارف والمؤسسات".
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