حزب سبعة:نقف لجانب المتقاعدين العسكريين بالشارع للدفاع عن حقوقهم

اكد ​حزب سبعة​ ان عددا من ناشطيه متواجدون الى جانب متقاعدي العسكر في الشارع للدفاع عن حقوق هؤلاء الشرفاء. فبعدما نهب السياسيون وطننا وافرغوا خزينته يحاولون مد اليد اليوم الى جيوب المتقاعدين والموظفين وصناديقهم وامتيازاتهم.

واكد الحزب ان متقاعدي العسكر في كل دول ​العالم​ يكرمون بينما في ​لبنان​ يهانون. وقد اضاف ​المتقاعدون​ مطلب اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي تقدم به حزب سبعة الى لائحة مطالبهم.

وأضاف "حذرنا مرارا من وصول لبنان الى هذه المرحلة واليوم بات الجميع يعرف ان لا حل سوى باقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة لانه لم يعد لدينا اي خيار اخر. وهذا القانون لن يصوّت عليه ​مجلس النواب​ سوى بضغط عارم من الناس وهذا ما ندعو اليه. على مجلس النواب اقرار هذا القانون قبل اي خطوة اخرى".