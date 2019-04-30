نقيب أصحاب محطات الوقود: تهريب ما يقارب 100 ألف لتر يوميا من لبنان إلى سوريا

ركّز نقيب أصحاب محطات الوقود في ​لبنان​ ​سامي براكس​، على أنّ "أزمة المحروقات في ​سوريا​، فتحت باب التصدير اللبناني لهذه السلعة الحيوية، إمّا بطريقة قانونية أو بالتهريب من المعابر غير الشرعية"، مبيّنًا أنّ "في حين يستورد بعض التجار السوريين مادة ​البنزين​ اليوم من لبنان بمعدّل مليون لتر يومياً، لتغطية ربع الاستهلاك اليومي، يتم تهريب ما يقارب 100 ألف لتر يومياً، تمر من منطقة ​المصنع​ الحدودية عبر طريق عسكري من دون رقابة أو مساءلة".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "قسمًا من البنزين الذي يأتي إلى لبنان عبر ​مرفأ بيروت​، هو في الأساس لشركات سورية، يمر بطريقة الترانزيت إلى سوريا ومن دون جمرك. ولا يزال الأمر على حاله في هذا الشق القانوني"، لافتًا إلى أنّ "لا شيء تغير مع ما يتردد عن وجود تحذير أميركي يمنع إدخال البنزين من لبنان إلى سوريا وفق القوانين، أما التهريب فهو ممنوع بحظر وتحذير أميركي أو من دونه".