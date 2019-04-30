الرماح دعا الجميع للمشاركة بتحركات المحاربين القدامى ولوّح بالتصعيد في حال تخفيض رواتبهم

أكّد الناطق باسم "الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى" العميد المتقاعد سامي الرماح أنّ "العسكريين سيشاركون في تحرّكات اليوم وغدًا، وسيتمّ إقفال مداخل ​بيروت​ صباحًا، إضافة إلى بعض المرافق الحيوية". ولوّح بـ"التصعيد إذا عمدت السلطة إلى خفض رواتبهم".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "الأمر لم يعد يقتصر على المتقاعدين والعسكريين، بل يشمل كلّ الموظفين و​الشعب اللبناني​ في ظلّ الحديث عن زيادة ​الضرائب​"، داعيًا الجميع إلى "المشاركة في التحرّكات"، لافتًا إلى أنّ "بعض الأحزاب أيّدت تحرّكنا ودعت إلى المشاركة، إنّما من دون رفع الأعلام الحزبية".

وركّز الرماح على "أنّنّنا لطالما سمعنا ولا نزال عن ​الفساد​ والفاسدين، وإذ بهم وبدل محاكمة المتورّطين يتّجهون إلى فرض الضرائب والاقتطاع من رواتب الفقراء".