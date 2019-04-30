مصادر الجمهورية: عون يرفض المسّ برواتب العسكريين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود

بيّنت مصادر واسعة الإطلاع، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ سيفتتح جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم بكلمة يتحدّث فيها عن الظروف الّتي تفرض الإسراع بالبَتّ ب​الموازنة​، ليس تلبية لالتزامات ​لبنان​ الدولية وأمام الجهات الدولية والمؤسسات المانحة فحسب، بل لمصلحة لبنان وانتظام عمل المؤسسات وتنظيم حسابات ​المالية العامة​".

ولفتت إلى أنّ "الرئيس عون الّذي ينظر إلى مشروع الموازنة من زوايا مختلفة لم يتناولها أحد بعد، سيطرح مجموعة من الملاحظات تتناول جوانب عديدة في مشروع الموازنة"، موضحةً أنّ "عون سيؤشّر إلى أبواب عديدة تمّ تجاهلها في المشروع، ويمكن أن تكوّن موردًا لمزيد من الأموال. كما أنّ ملاحظات تتناول بعض المؤسسات الّتي يمكن أن تطالها الإصلاحات المطلوبة، وان من بينها ما لم يقم بالمهام المنوطة به، ويمكن إعادة النظر بما هو مطروح بشأنها، كما أنّ بعضًا منها يستحقّ العناية بطريقة أفضل".

وركّزت المصادر على أنّ "عون يرفض المَسّ بكلّ ما يتّصل بمخصّصات ورواتب العسكريين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود والمتوسّط من المدنيّين، معتبرًا أنّ هناك خطوات يمكن اتّخاذها وتؤدّي الغرض المطلوب قبل المَسذ بهذه الشريحة من الموظفين".