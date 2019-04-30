امبراطور اليابان يؤدي طقوس التنازل عن العرش

أدى امبراطور ​اليابان​ أكيهيتو طقوس التنازل عن العرش، بعد 30 عاما من اعتلائه سدة الحكم في أول تخل عن العرش في اليابان منذ أكثر من 200 عام.

وبعد الانتهاء من الطقوس سيصبح كل من الإمبراطور أكيهيتو البالغ 85 عاما، وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو ، إمبراطورا شرفيا وإمبراطورة شرفية.

يذكر انه تم تنصيب أكيهيتو إمبراطورا لليابان في الثامن من كانون الثاني 1989 وكان يبلغ من العمر آنذاك 55 عاما، وذلك في أعقاب وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو، الذي خاضت اليابان خلال عهده الحرب العالمية الثانية .