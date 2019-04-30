نجل ترامب بنتقد بايدن: مناقشاته حول إصلاح نظام الرعاية الصحية مضحكة

انتقد إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي ل​انتخابات​ العام المقبل ب​الولايات المتحدة​ ​جو بايدن​، معتبرا ان "مناقشات بايدن حول إصلاح نظام الرعاية الصحية في ​أميركا​ مضحكة".

وقال إريك ترامب، إن "المفارقة التي يتضمنها بايدن في مناقشاته العامة الغامضة حول كيفية إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي دمره هو وأوباما، هي باختصار مضحكة.. كان "أوباما كير" Obama care أحد أسوأ ما يحدث للرعاية الصحية في تاريخ بلادنا".

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولي حملة جو بايدن أعلنوا في وقت سابق أن التبرعات التي تلقتها الحملة بلغت 6.3 مليون ​دولار​ أميركي، وذلك في أول 24 ساعة منذ إعلانه الترشح.