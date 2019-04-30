لمروره بحالة اكتئاب..انتحار سائق شنقا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقبل سائق يقيم بمركز مطوبس في كفر الشيخ، أمس الاثتين، على الانتحار بشنق نفسه؛ لمروره بحالة اكتئاب.

التفاصيل عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، بتلقي مركز شرطة مطوبس، بلاغا من أهالي بقرية إبيانة، دائرة المركز، بانتحار المدعو "ع.أ"، 55 سنة، سائق، ويقيم بنفس القرية، من خلال شنق نفسه.

انتقل المقدم هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد الدمرداش، معاون مباحث المركز، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، بقرية إبيانة، وبالمعاينة تبين وجود أثار حبل حول رقبة السائق المنتحر.

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وبسؤال أهليته قرروا أنه كان يعاني من حالة اكتئاب حاد، لمروره بأزمة نفسية، ويتلقى العلاج، واكتشفوا انتحاره بدخول زوجته عليه الغرفة ورأته معلقًا في حبل بسقف الغرفة، ولا يتهمون أحدا بالتسبب في وفاته، وتبين من أقوال جيران المتوفى أنه كان يتمتع بسيرة طيبة بينهم ومعروف عنه مودة الجميع في القرية.

كما أسفرت تحريات الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، ومعاونيه تحت إشراف اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، والعقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، صحة ما جاء بأقوال أهلية المتوفي، وجيرانه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3402 لسنة 2019، إداري مركز شرطة مطوبس، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار أحمد الشريف، مدير نيابة مطوبس، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة السائق المنتحر، والتصريح بدفن الجثة عقب إجراء عملية التشريح.