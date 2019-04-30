رئيس علماء باكستان: التعاون الإسلامي تدعم وحدة المسلمين

ثمن رئيس مجلس علماء جمهورية باكستان الإسلامية الشيخ طاهر الأشرفي دور منظمة التعاون الإسلامي في دعم جهود ووحدة صف المسلمين، وتفاعلها مع القضايا الإسلامية على مستوى العالم، واصفا المملكة العربية السعودية بأنها قبلة المسلمين جميعا، وقلب العالم الإسلامي. وأعرب الشيخ الأشرفي خلال احتفال أقامه علماء باكستان ورؤساء المكاتب الدينية أمس، بعد تكريمه من قبل منظمة التعاون الإسلامية كشخصية بارزة لجهودها الإسلامية، على هامش مهرجان منظمة التعاون الثاني الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي عن شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الدكتور يوسف العثيمين على دوره المتواصل في السعي لنشر التضامن والوحدة بين المسلمين، مشيدا بالخطوات التي تنتهجها المنظمة في عهده.



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