كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إريك ترامب: مناقشات "بايدن" حول إصلاح نظام الرعاية الصحية "مضحكة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق، والمرشح الرئاسى لانتخابات العام المقبل بالولايات المتحدة، حيث وجه نقده إلى مناقشات "بايدن" حول إصلاح نظام الرعاية الصحية فى أمريكا، مشيرًا إلى أنه كان أحد أسباب دمار الرعاية الصحية فى البلاد.

وقال إريك ترامب، إن "المفارقة التى يتضمنها بايدن فى مناقشاته العامة الغامضة حول كيفية إصلاح نظام الرعاية الصحية الذى دمره هو وأوباما، هى باختصار مضحكة.. كان "أوباما كير" Obama care أحد أسوأ ما يحدث للرعاية الصحية فى تاريخ بلادنا".

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يذكر أن مسؤولو حملة جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق، والمرشح الرئاسى لانتخابات العام المقبل بالولايات المتحدة، أعلنوا – فى وقت سابق - أن التبرعات التى تلقتها الحملة بلغت 6.3 مليون دولار أمريكى، وذلك فى أول 24 ساعة منذ إعلانه الترشح.

وأشارت التقديرات إلى أن حجم هذه التبرعات تجاوزت ما حصلت عليه حملة منافسه بيرنى ساندرز، والتى وصلت إلى 6 ملايين دولار فى أول يوم من حملته، كما زادت على تبرعات حملة بيتو أوروك الذى تلقى 6.1 مليون دولار.

ورغم هذا فإن بايدن تعرض لبعض الانتقادات بسبب تركيز اهتمامه بالمتبرعين الأثرياء لمساعدته فى تمويل حملته، حيث حضر بايدن حفلا خاصا بهدف جمع التبرعات فى فيلاديلفيا استضافه بعض رجال الأعمال مساء الخميس الماضى، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه الترشح للرئاسة، لكن مسئولى الحملة ردوا على ذلك بأن 97% من التبرعات كانت أقل من 200 دولار، كما لفتوا إلى أن الحملة تلقت تبرعات من جميع الولايات الأمريكية، وأن متوسط قيمة التبرع بلغ 41 دولارا وقد بلغ إجمالى المساهمين 97 ألف شخص.