كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالقبلات والسيلفي "بايدن" يبدأ حملته لانتخابات رئاسة أمريكا 2020 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن، حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، من خلال دعوة الجماهير لانتخابه خلال الحشد الجماهيرى لمؤيديه فى واشنطن العاصمة اليوم الثلاثاء، واعداً بتحقيق طفرة اجتماعية من خلال تخفيض نسبة البطالة بين الأمريكيين .

وأعلن مسؤولو حملة جو بايدن أن التبرعات التى تلقتها الحملة بلغت 6.3 مليون دولار أمريكى، وذلك فى أول 24 ساعة منذ إعلانه الترشح.

وأشارت التقديرات إلى أن حجم هذه التبرعات تجاوزت ما حصلت عليه حملة منافسه بيرنى ساندرز، والتى وصلت إلى 6 ملايين دولار فى أول يوم من حملته، كما زادت على تبرعات حملة بيتو أوروك الذى تلقى 6.1 مليون دولار.