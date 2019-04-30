توابع تقرير مولر.. نائب وزير العدل الأمريكي يستقيل من منصبه

أعلن نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنشتاين، الثلاثاء، استقالته بعد نحو عامين على توليه منصبه.

ويعد رود روزنشتاين المسؤول عن اختيار المدعي الخاص روبرت مولر لقيادة التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية وحمايته من التدخلات السياسية.

وقال روزنشتاين، في رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، إنه سيغادر منصبه في 11 مايو/أيار المقبل بعد أكثر من عامين حافلين بصفته المسؤول الثاني في وزارة العدل.

وكان روزنشتاين قد أعلن بوضوح العام الماضي أنه سيستقيل بعد نشر تقرير مولر.

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وفي تقريره الأخير الذي نشر في 18 أبريل/نيسان الجاري، استنتج مولر أنه لا أحد في حملة ترامب تآمر للتواطؤ مع روسيا، إلا أنه لم يتوصل إلى أي نتيجة فيما يتعلق بمسألة إعاقة العدالة؛ وترك هذه المهمة للكونجرس ليقرر فيها بعد أن جمع الأدلة وفصّلها.

التقرير المكون من 448 صفحة، تم نشره في نسخة لا تشمل معطياته السرية، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إصدار وزير العدل بيل بار ملخصا من أربع صفحات يؤكد أن مولر خلص إلى عدم وجود دليل على أي تواطؤ بين روسيا وترامب.

وقد دافع الرئيس ترامب عن نفسه بعد الكشف عن محاولته طرد روبرت مولر، مشيرا إلى أنه يملك صلاحية طرد أي شخص يريده.

وأضاف: "كان لي الحق في استخدام الامتياز التنفيذي؛ لكني لم أفعل".