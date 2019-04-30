شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية لحقوق الإنسان»: زكي عُذّب حتى الموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

شجبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا في بيان لها أمس (الإثنين) قيام الأمن التركي بتعذيب الموقوف الفلسطيني زكي يوسف حتى الموت.

وطالبت المنظمة المقرر الخاص بالتعذيب بإرسال لجنة لفحص جثة المعتقل وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة من دون إجراء تشريح محايد من قبل الأمم المتحدة.

وكان المعتقل قد اتهم بالتجسس لصالح الإمارات من دون أي أدلة قدمتها السلطات التركية، التي أعلنت للتغطية على جريمتها أنها وجدت الموقوف منتحرا في مكان توقيفه في أحد السجون التركية، فيما تتكرر حالات التعذيب حتى الموت بسجون تركيا، وسجل عدد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية حالات التعذيب بسجون المخابرات التركية.