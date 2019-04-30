شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: نظام عقوبات جديد لكسر إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس (الإثنين)، على أن إيران هي الداعم الرئيسي للمليشيات المسلحة في العراق لزعزعة أمنه واستقراره، وأنها تتدخل في شؤون لبنان وتقود الحرب في اليمن.

وقال خلال لقاء حول السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية في العاصمة واشنطن «نعمل على نظام عقوبات يجعل التعامل مع إيران مكلفاً جداً»، مشيراً إلى أن بلاده تجري محادثات مع الصين بشأن العقوبات على إيران، مضيفاً «قبل عام حددنا 12 أمراً على إيران أن تقوم بها».

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وتابع: «إيران تقود الحرب في اليمن والحوثيون يواصلون رفض كل الاتفاقات»، مشدداً على أن للسعودية الحق في الدفاع عن مواطنيها ضد الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على أراضيها.

وتطرق إلى قضية التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية، مؤكداً أن روسيا لا تزال تمثّل تهديداً للانتخابات الأمريكية وأن تدخلاتها تشمل البنية التحتية ونظام الاتصالات والنظام المصرفي.

وأضاف بومبيو: «نعمل على تجنب أي هجوم إرهابي على أمريكا من أفغانستان».